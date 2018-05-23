Українського журналіста Шаройка у Білорусі засудили до 8 років в'язниці "за шпигунство" - ЗМІ

За словами посла України в Білорусі, на умови утримання Шаройко не скаржиться.

Верховний суд Білорусі засудив до восьми років позбавлення волі затриманого 25 жовтня 2017 року власного кореспондента «UA: Українське радіо», колишнього власного кореспондента УНІАН у Мінську, громадянина України Павла Шаройка.

Про це журналістам перед початком форуму «Мінського діалогу» заявив посол України в Білорусі Ігор Кизим, передає News.tut.by.

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"Зараз Шаройко знаходиться в СІЗО КДБ. Днями його відвідував український консул, на умови утримання засуджений не скаржиться", — сказав Кизим.

Також повідомляється, що з Шаройком бачилася його дружина.

Суд над Шаройком почався у лютому. Однак у Верховному суді процес над Шаройком не коментували.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада 2017 року стало відомо, що у Мінську затримали українського журналіста Шаройка. Його звинуватили в шпигунстві і заявили, що він є кадровим співробітником розвідки України.

Головне розвідувальне управління Міноборони України підтвердило, що Шаройко працював у відомстві на посаді керівника прес-служби і в 2009 році звільнився за станом здоров'я.

Пізніше міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що затримання українців у Білорусі і пред'явлення їм звинувачень у шпигунстві є тотальною дурістю.