Затриманому в Білорусі українцю Шаройку офіційно пред'явили звинувачення в шпигунстві

Затриманому в Білорусі 25 жовтня власному кореспонденту «UA: Українське радіо» в Білорусі, колишньому власному кореспонденту УНІАН у Мінську, громадянину України Павлу Шаройку висунули звинувачення за статтею «шпигунство». Про це заявив агентству БелаПАН офіційний представник білоруського КДБ Дмитро Побяржин.

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Як повідомляв УНІАН, 17 листопада стало відомо, що в Мінську затримали українського журналіста Шаройка. Його звинуватили у шпигунстві і заявили, що він є кадровим співробітником розвідки України. Головне розвідувальне управління Міноборони України підтвердило, що Шаройко працював у відомстві на посаді глави прес-служби і в 2009 році звільнився за станом здоров'я.

Пізніше міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що затримання українців у Білорусі і пред'явлення їм звинувачень у шпигунстві є тотальною дурістю.