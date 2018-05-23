Тільки кожен 20-й українець виїжджає на заробітки до Польщі легально – ЗМІ

Водночас, за словами виконавчого директора ГО "Європа без бар'єрів" Ірини Сушко, Україна займає перше місце серед країн, де підробляють документи.

Згідно прогнозів, міграційна хвиля буде котитися ще кілька років. Після чого стухне. При цьому, зараз за правилами на заробітки в Польщу виїжджає тільки кожен 20-й українець.

Про це повідомив президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник в ефірі "5 каналу".

"2016 рік: Польща видала 1 млн 300 тис. запрошень. Через легальні компанії виїхало 9,5 тис. осіб. 2017-й рік: Польща видала 1 млн 700 тис. запрошень. А через легальні компанії виїхало тільки 12,4 тис. чоловік", – повідомив Воскобойник.

При цьому, за словами виконавчого директора громадської організації "Європа без бар'єрів" Ірини Сушко, Україна займає перше місце серед країн, що підробляють документи.

"Україна є в списку країн, громадяни яких підробляють документи. І при цьому цікаво, що, наприклад, минулого року ми займали перше місце", – заявила експерт.

Також Сушко зазначила, що майже з 99% впевненістю можна говорити, що людина (яка нелегально приїхала на заробітки за кордон – 5.UA) зіткнеться з абсолютно не тими умовами роботи, на які вона розраховувала.

"Людина може потрапити в мережі, наприклад, работорговців. Коли люди потрапляють в країну, в яку вони прямували, вони не можуть ні до кого звернутися за допомогою, за захистом, адже вони приїхали нелегально", – наголосила Сушко.