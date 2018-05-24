Ворота в Європу: що потрібно знати про Бескидський тунель (відео)
11:16, 24 травня 2018Суспільство
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Сьогодні в Україні відкривають Бескидський тунель.
Що потрібно знати про Бескидський тунель
Це наймасштабніший інфраструктурний проект з часів незалежності. Його довжина 1674 метри, висота - 8 метрів. Через нього щодня зможе їздити 200 потягів.
Новий тунель побудували поряд зі старим, побудованим ще за часів Австро-Угорської імперії.
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Бескидський тунель має стратегічне значення для української економіки. Він стане важливою транзитною артерією для торгівлі з ЄС. Перші потяги рушать через тунель вже за кілька днів.
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