СБУ затримала у Києві двох російських «дігерів», які збирали інформацію про системи підземних комунікацій

Іноземців вирішили примусово повернути до РФ та заборонити в’їзд в Україну терміном на 5 років.

Співробітники Служби безпеки України викрили громадян Російської Федерації на спробі збору в інтересах країни-агресора інформації про системи підземних комунікацій об’єктів критичної інфраструктури нашої держави.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці встановили, що в січні поточного року двоє російських громадян – учасників руху так званих «дігерів» були завербовані представниками ФСБ РФ. За завданням «куратора» агенти повинні були збирати інформацію про підземні об’єкти, що розташовані, насамперед у великих промислових містах та столицях країн Європейського Союзу, а також в Україні.

Оперативники спецслужби викрили іноземців при спробі несанкціонованого проникнення на територію однієї зі станцій Київського метрополітену.

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Під огляду речей затриманих співробітники СБУ виявили альпіністське спорядження, технічні засоби фото- та відеофіксації, а також пристрої механічного злому для подолання систем охорони.

«Зважуючи на те, що російські «дігери» не вчинили злочину та активно співпрацювали з вітчизняними правоохоронцями, українська сторона відстоюючи європейські цінності верховенства права, прийняла рішення щодо їх примусового повернення до РФ», - зазначають в СБУ.

Обом молодикам також заборонено в’їзд на територію України терміном на п’ять років.

«СБУ вкотре звертається до російських спецслужб не наражати на небезпеку своєю підривною діяльністю в нашій державі не лише жителів України та її гостей, але й громадян РФ, які також відвідують нашу країну, зокрема напередодні фіналу Ліги Чемпіонів», - зазначається також в повідомленні СБУ.

Як повідомляв УНІАН, у Службі безпеки України назвали «інформаційним вкиданням» повідомлення в соціальних мережах від нібито терористичної організації Ісламська Держава про терористичні атаки під час проведення фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА в Києві.