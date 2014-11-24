Не всі студенти-переселенці зможуть влаштуватися на навчання у київські виші

Не всі студенти-вимушені переселенці зможуть влаштуватися на навчання у київські виші та виші великих міст.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні круглого столу заявив міністр освіти і науки України Сергій Квіт, пояснюючи процедуру зарахування на нові місця навчання студентів, які переселилися із зони АТО в інші регіони.

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Він пояснив, що, згідно з правилами, у кожну групу кожного вишу за тією чи іншою спеціальністю можна набирати студентів у кількості 5 осіб до штатної чисельності групи. Якщо ці місця вже зайняті іншими студентами-вимушеними переселенцями, то пошукачеві на таке місце виш зобов'язаний видати аргументовану письмову відмову з поясненням.

Разом з тим Квіт запевнив, що всі студенти-вимушені переселенці зможуть продовжити навчання за обраними спеціальностями в інших вишах України.