Фінал Ліги Чемпіонів: як вболівальники добирались на матч (відео)

Справа в тому, що з Мадрида до Києва є лише два рейси на день, а з Ліверпуля – жодного.

Вболівальники ночують на канапі у місцевих, ризикують власним медовим місяцем, їдуть через Скандинавію – шлях до Києва став більш складним для фанатів ніж вони очікували.

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ВВС опитало фанатів "Ліверпуля" про їхній шлях до Києва. Наприклад, 22-річний Том Уйатхед з Ланкаширу розповів, що їде на восьми потягах, щоб дістатись з Ланкастера до Києва – через Париж, Франкфурт, Дрезден, Вроцлав, Краків та Львів. "Я купував квитки окремо. Вартість склала 400 фунтів і час в подорожі займе чотири дні", - розповів він, передає Голос Америки.

А от 33-річний Стівен Томпсон також з Ланкаширу зазначив, що одружився за день до фіналу Ліги чемпіонів. "Я заплатив 1 500 фунтів за дорогу туди і назад і повернусь біля 5:30 ранку в неділю (сподіваюсь), потім ми відправляємося у весільну подорож в 9 ранку. Моя наречена каже, що її це не турбує, але, думаю, її роздратує, якщо я пропущу свій переліт додому зранку в неділю. Моя весільна подорож до Австралії, тому мій запасний план – сісти на інший літак і зустріти її там", - розповів уболівальник.

Вболівальник з Лінкольна 44-річний Ніл О’Флінн спочатку поїхав до Лондона, де сів на літак до Катовіце, а потім на автобусі до Кракова, де він переночував. Зранку в п’ятницю він на потязі вирушив до Львова, де також переночував. "Потім – потягом до Києва і переночую у українського хлопця, який нас розмістить у себе на ніч фіналу. Ми про це дізнались через сторінку у Facebook створену для фанів, які не можуть знайти готель. Зранку в неділю я сідаю на 11-годинний потяг до Кракова, а потім повертаюсь додому. Це коштує 350 фунтів з кожного – ми їдемо вчотирьох", - розповів чоловік.

А от 26-річний Луї Гульєн з Каліфорнії спочатку летить до Німеччини, потім звідти до Києва. "Я витратив $1200 на переліт і $2600 на квиток на матч. Я орендую кімнату в Києві на п'ять ночей за $200, то це найдорожча подорож для мене, але, сподіваюсь, що вона того варта", - розповів хлопець.

Іспанський "Реал" та англійський "Ліверпуль" зустрічаються у фіналі Ліги чемпіонів у Києві 26 травня, однак, через складнощі з якими зіткнулись вболівальники дорогою на матч, трибуни можуть бути не повністю заповненими.

24,268 вболівальників «Реал» Мадрид підтвердили, що будуть присутніми на грі за даними на початок травня – це набагато менше, ніж цифри попередніх фіналів. В 2014 - 73 314 фанатів звернулись за квитками на фінал в Лісабоні, в 2016 - 56 046 приїхало до Мілану, а в 2017 - 44 755 фанатів хотіли відвідати фінал в Кардіфі.

"Реал" Мадрид заявляє, що зменшення відбулось не лише через той факт, що команда грає у фіналі вже третій рік поспіль і четвертий за п’ять років, але і тому що доїхати до Києва виявилось дуже складно, пише ElPais.

У "Ліверпуля" така ж проблема, лише 25 578 фанатів планують прибути. Тоні Барретт, керівник штабу уболівальників команди вибачився перед ними за складнощі з дорогою до Києва у Twitter.

З Мадрида до Києва є лише два рейси на день, а з Ліверпуля – жодного. Квитки з іспанської столиці піднялись в ціні до 600 євро після того, як стало відомо, що "Реал" Мадрид гратиме у фіналі.

Викликом стало і завдання знайти доступний готель. Після того, як бізнес почав завищувати ціни, кияни запропонували допомогу. Кияни тепер пропонують безкоштовне проживання для фанатів у групі “Kyiv FREE couch for football fans 26/05/18.” Група має близько 8 000 членів і 2 200 постів.