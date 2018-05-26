На три години більше: у зв'язку з проведенням матчу Ліги Чемпіонів у Києві продовжили роботу метро

Станція «Олімпійська» буде закрита з 18.00, ще на 9 станціях можливе обмеження на вхід.

У ніч на 27 травня роботу столичного метрополітену буде подовжено на три години.

Про це повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен».

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Зміни в роботі метро пов’язані з проведенням на НСК «Олімпійський» фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА «Реал» - «Ліверпуль».

Станцію метро «Олімпійська» буде закрито на вхід та вихід 26 травня з 18.00 до закінчення руху потягів. Потяги слідуватимуть повз станцію «Олімпійська» без зупинки.

Крім того, 26 травня у зв’язку із проведенням масових заходів у місті можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій метро «Арсенальна», «Хрещатик», «Майдан Незалежності», «Палац «Україна», «Площа Льва Толстого», «Поштова площа», «Контрактова площа», «Тараса Шевченка» і «Палац спорту».

«Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій», - пояснили у метрополітені.

Як повідомляв УНІАН, з 20.00 25 травня по 6.00 27 травня діють обмеження руху по дорогах, прилеглих до НСК "Олімпійський".