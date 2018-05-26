Прикордонники не пропустили в Україну двох російських журналістів

Станом на 14.00 прикордонники зустріли та оформили майже 18 тис. громадян.

Сьогодні було відмовлено у пропуску на територію України двом громадянам Російської Федерації, які виявилися представниками ЗМІ.

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Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

«Іноземці прилетіли в Київ рейсами з Мінська та Тбілісі. Одного з них не пропустили через незаконне відвідування Криму, до того ж він отримав заборону на в’їзд терміном на 3 роки», - йдеться в повідомленні.

У ДПСУ зазначили, що інший росіянин метою візиту зазначив відпочинок та перегляд матчу Ліги чемпіонів УЄФА, проте у ході прикордонного контролю співробітники Держприкордонслужби встановили його приналежність до російського телеканалу «Россия».

«У зв’язку з непідтвердженням мети прибуття в Україну чоловіка повернули в зворотному напрямку», - повідомили в ДПСУ.

Також зазначається, що станом на 14.00 співробітники Держприкордонслужби вже зустріли та оформили майже 18 тис. громадян, при цьому лише сьогодні – 8 тис. осіб.

Загалом у ході прикордонного контролю за результатами додаткової перевірки не пропущено 6 громадян, ще 2 - через порушення порядку в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію Криму.