Бойовики не дають вивезти дітей-інвалідів з інтернатів у зоні АТО

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив директор департаменту прав дітей і усиновлення Міністерства соціальної політики України Руслан Колбаса.

«На сьогодні залишаються в інтернатних закладах дітки-інваліди – у Ровеньках та Краснодоні, яких, на жаль, не змогли вивезти своєчасно, оскільки була чітка позиція так званих представників «ЛНР» в тому, щоб за жодних умов ці діти не будуть вивезені», - сказав він.

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Представник Мінсоцполітики зауважив, що «був підготовлений маршрут, були підготовлені спеціальні заклади для дітей з великими вадами, які просто так з вихователями не могли виїхати, був прописаний маршрут забезпечення медичними заходами швидкої допомоги… Але їм не дали виїхати».

«До сьогоднішнього часу діти є живим щитом для людей, які не розуміють, що є загроза безпосередньо дитинству», - наголосив він.

Як повідомлялося, за даними Мінсоцполітики, загалом у дитячих закладах в зоні АТО в Донецькій та Луганській областях залишаються 155 дітей-сиріт та дітей-інвалідів.