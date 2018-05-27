Кличко у День Києва: Головне багатство нашого міста – це його чуйні, щирі і гостинні люди

Мер наголосив, що цьогоріч свято особливе і подвійне.

Мер Києва Віталій Кличко привітав киян з Днем міста та висловив впевненість, що столиця має велике майбутнє, яке спільно будують кияни та влада міста. Про це він заявив під час заходів з нагоди Дня Києва, які відбуваються в містечку «Фестиваль чемпіонів» на Хрещатику.

Мер наголосив, що цьогоріч свято особливе і подвійне. «Вчора ми приймали найпрестижнішу футбольну подію – фінал Ліги чемпіонів УЄФА.Тож атмосферою нашої квітучої столиці мали змогу насолодитися не тільки кияни та українці з різних куточків країни, а й десятки тисяч іноземних гостей з усього світу! І ми провели такий великий захід на найвищому рівні. Про це заявив і президент УЄФА, і багато гостей міста, іноземних фанатів, киян» - наголосив Віталій Кличко.

Він зауважив, що був в багатьох містах світу, але Київ – найкращий і найгарніший. «Саме тут неповторні вулиці і площі, церкви та старовинна архітектура, захоплююча історія, могутній Дніпро і зелені пагорби. Але головне багатство нашого міста – це його люди - чуйні, щирі, гостинні і з гарним почуттям гумору!» - додав Кличко.

Мер столиці висловив впевненість, що Київ - по-справжньому європейське місто, у якому хочеться жити, працювати, розважатися та пов’язувати з ним свої мрії та майбутнє. «І я переконаний – у нашого міста велике майбутнє! І будувати його нам - усім разом!» - наголосив Віталій Кличко.

Мер зауважив, що крок за кроком столична влада робить Київ кращим. Він нагадав, що рік тому на Оболоні відкрили зразковий парк «Наталка» який є «золотим стандартом» зелених зон столиці. Крім того, після реконструкції відкрили історичний Київський велотрек, реконструювали світломузичний фонтанний комплекс на Майдані, оновили пішохідну зону на Поштовій площі. «І ми продовжуємо зміни! Київ щодня має ставати все більш комфортним», - додав Віталій Кличко.

Мер зауважив, що два дні тому - до Дня Києва відкрили ще один знаковий парк - на Володимирській гірці. Віталій Кличко запросив киян та гостей міста прийти і оцінити оновлену зелену зону. Крім того, зауважив він, незабаром в кожному районі міста з’являться сучасні парки європейського зразка. На Старокиївській горі відкриють нові, дуже гарні сходи від Пейзажної алеї до урочища Гончарі-Кожум’яки, а в середині літа встановлять пам’ятник Іллі Муромцю в парку його імені.

Крім того, додав Кличко, місто оновлює дороги, будує школи та дитсадки, ремонтує лікарні, закуповує новий громадський транспорт.

«Звичайно, проблем іще багато. Але поступово, крок за кроком, ми спільно змінюємо наше місто. І я вдячний кожному, хто допомагає, хто долучається до цих змін. Зі святом вас! Слава Києву! Слава Україні.