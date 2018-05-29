"Відстоюють "скріпи": в окупованому Донецьку на День захисту дітей виступить учасниця російського ЛГБТ-гурту

Крім Катіної, в Донецьку також виступить давно вже забутий у Росії гурт "Прем'єр-міністр" та співачка Юлія Началова.

В окупованому Донецьку на День захисту дітей виступить учасниця російської ЛГБТ-групи "Тату" Лєна Катіна.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський у своєму Facebook.

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"ДНРовцы" запросили виступити на день захисту дітей в Донецьк колишню солістку групи "Тату" Лєна Катіну. Смішно. Люди, які взялися за зброю і почали вбивати своїх співгромадян, щоб не інтегруватися в "гейропу" і відстоювати "скріпи", тепер збираються танцювати під пісні одного з найвідоміших ЛГБТ-груп. "Тату" давно розпалася, але Лєна Катіна продовжує виступати на різних ЛГБТ-фестивалях і взагалі геїв всіляко підтримує", - написав журналіст.

Крім Катіної, в Донецьку також виступить давно вже забута в Росії група "Прем'єр-міністр" та співачка Юлія Началова.

Як повідомляв УНІАН, співоча в РФ Ані Лорак похвалилася перемогою на російської премії. Концертне шоу Лорак "Діва" стало "Кращим шоу року" у Росії.