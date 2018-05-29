Олег Винник не скасував концерт у Тернополі - ЗМІ

Концерт Винника у Тернополі вже викликав хвилю обурення в місцевих жителів.

Незважаючи на горе, яке сталося у родині українського співака Олега Винника, та обурення місцевих жителів, артист не скасував сьогоднішній концерт.

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У вівторок, 29 травня, у зірки запланований виступ у Тернополі. Як розповів ТСН продюсер Винника, концерт він не скасовував.

Нагадаємо, на 81-му році пішла з життя мама українського співака Олега Винника.

Як повідомляв УНІАН, тернополяни шоковані, що попри оголошену у місті жалобу за загиблим на Донбасі воїном, на стадіоні сьогодні відбудеться концерт Олега Винника.