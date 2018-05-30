СК РФ "порушив справу" щодо вбивства Бабченка вже через півгодини після повідомлення про замах – журналіст

За півгодини в Москві було зареєстроване повідомлення про вбивство, скоєне на території іншої держави, розгляд повідомлення був доручений слідчому, який, не маючи жодних офіційних даних, ухвалив рішення про порушення кримінальної справи, винес постанову, взяв номер, а прес-служба СК РФ надрукувала і поставила новину на офіційний сайт.

Сумнозвісний Слідчий комітет РФ оголосив про порушення кримінальної справи за фактом вбивства в Києві російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка лише вже 30 хвилин після того, як з'явилася перша інформація про те, що в нього стріляли і що йому надають медичну допомогу.

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На цю обставину звернув увагу журналіст Сергій Іванов.

«Тобто, за півгодини в Москві було зареєстроване повідомлення про вбивство, скоєне на території іншої держави, розгляд повідомлення був доручений слідчому, який, не маючи жодних офіційних даних, ухвалив рішення про порушення кримінальної справи, виніс постанову, взяв номер, а прес-служба СК надрукувала і поставила новину на офіційний сайт. І все це - за півгодини», – пише Іванов на своїй сторінці у Facebook.