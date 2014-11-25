У Дебальцевому з "Градів" обстріляли волонтерський центр: 1 загиблий, ще 6 поранені (фото)

16:38, 25 листопада 2014
Суспільство
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Під обстріл потрапили приміщення, в яких перебували військові.

facebook.com/volonterskaya.sotnya

Волонтерський центр у Дебальцевому обстріляли з «Градів», центр частково зруйновано. Наразі відомо про одного загиблого. Як мінімум шестеро людей – поранені.

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Про це телефоном розповіла волонтер медичної служби центру Сонцеслава, повідомляє Hromadske.TV.

facebook.com/volonterskaya.sotnya

За її інформацією, під обстріл потрапили приміщення, в яких перебували військові. У Центрі немає світла та води. Медичний пункт нині перемістився у бункер.

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