Що говорила Зайцева у перші хвилини після жахливої ДТП у Харкові: з'явилося відео

У розмові зі знайомими Зайцева просила не говорити мамі, очевидно, про подію.

Суд переглянув відео з бодікамер поліцейських, які першими прибули на місце смертельної ДТП в Харкові 18 жовтня 2017 року.

Згідно із записом, документів у Зайцевої (водійського посвідчення - Ред.) при собі не було, передає 057.

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Дівчина та її друзі дзвонили комусь, щоб їх привезли. Зазначимо, що у попередньому суді Козир - адвокат Зайцевої - стверджувала, що сумка з документами загубилася при ударі, тому їх не було.

Також, згідно з відео, Зайцева просила не знімати її і її подругу. "Не знімайте, я викличу адвоката!", - говорила вона.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» під керуванням 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Таурег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні. Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі.