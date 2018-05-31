Національний молитовний сніданок зібрав в Києві рекордну кількість учасників

31 травня в Національному Центрі «Український Дім» відбувся сьомий за рахунком Національний молитовний сніданок України, присвячений 1030-річчю хрещення Київської Руси-України.

У ньому взяли участь понад 700 осіб, серед яких перші особи держави і зірка Голлівуду.

Як повідомило ІА «Укрінформ», в заході взяв участь президент України Петро Порошенко, прем'єр-міністр Володимир Гройсман, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, голови фракцій, міністри, народні депутати, керівники українських церков, Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, дипломати, керівники закордонних дипломатичних місій.

Особливим гостем сніданку став відомий голлівудський актор Стівен Болдуін.

Всі виступаючі висловили єдину думку з приводу того, що найкращі перспективи України знаходяться в площині єдності, готовності до діалогу та втілення біблійних цінностей в державному управлінні.

У своєму виступі президент наголосив, що всі успіхи України на внутрішньому і міжнародному рівні пов'язані з силою молитви. За його словами, без Божої допомоги Україна не змогла б зробити й кроку. Прем'єр у свою чергу, нагадав представникам влади про їхню відповідальність перед народом і зазначив що цей молитовний сніданок повинен бути тим заходом, де кожен зробить свій висновок щодо того, як ми будемо жити далі.

Протягом Сніданку здійснювались молитви за сиріт, за мир в Україні, за представників всіх гілок влади, а також за воїнів операції об'єднаних сил. Зокрема, Арсен Аваков помолився за військовослужбовців, а Назар Холодницький - за молоде покоління та освіту.

Як зазначив один з координаторів Молитовних сніданків в Україні народний депутат Павло Унгурян, завданням подібних заходів є створення можливості відкритого діалогу та побудови дружніх відносин між представниками різних поглядів і політичних сил. А основним принципом сніданків нардеп назвав табу на ворожість та розбрат.

Молитовні сніданки за участю представників різних гілок влади, релігійних організацій, державних діячів, політиків, чиновників, бізнесменів є традиційними в багатьох демократичних країнах. Продовж 60 років такі молитовні сніданки проходять в Конгресі США, Європарламенті, в Німеччині, Норвегії та інших країнах.