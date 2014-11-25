Штрафи за незаконно зрубані ялинки до Нового року зростуть у три рази

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного агентства лісових ресурсів України.

Розмір штрафу залежить від діаметру дерева. «За незаконно зрубану ялинку віком до 41 року порушник відшкодує: до 10 см – 198,45 грн; 10,1-14 см – 349,68 грн; 14,1-18 см – 897,87 грн. За незаконне вирубування хвойних дерев у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду відшкодування шкоди буде більшим. До 10 см – 279 грн у степовій зоні, 246 грн – інші зони; до 10,1-14 см – 480 грн і 429 грн; 14,1-18 см. – 1221 грн та 1122 грн», - йдеться у повідомленні.

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У прес-службі зауважили, що «розмір шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів складатиме: до 10 см – 1152 грн; 10,1-14 см – 1500 грн; 14,1-18 см – 1852 грн».

У Держлісагентстві наголосили, що «за незаконне знесення хвойних та вічнозелених, окрім штрафу, порушник відшкодує ще й збитки, завдані лісовому фонду». «Незаконна рубка одного дерева тягне за собою накладення штрафу на громадян в розмірі від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85-170 грн), а посадові особи сплатять від 7 до 12 неоподатковуваних мінімумів (119-204 грн)», - зазначається у повідомленні.

На легальність новорічних ялинок вказує обов’язкова бирка із штрих-кодом.