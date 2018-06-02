В Одеському порту виявили 400 бойових набоїв при спробі незаконного ввезення в Україну

Боєприпаси в автомобілі, ввезенему в контейнері, знайшов службовий собака.

В Одеському морському порту в автомобілі, ввезеному в контейнері, прикордонники знайшли понад 400 бойових набоїв.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління Держприкордонслужби, арсенал боєприпасів виявили вчора прикордонники Одеського загону в пункті пропуску «Одеський-мтп».

«Під час заходів прикордонного контролю на автомобіль «Фольксваген», який прибув у контейнері на одному з теплоходів, зреагував службовий собака. В ході подальшої перевірки військовослужбовці загону виявили в автомобілі 435 набоїв різного калібру до бойової зброї», - повідомили в прес-службі.

Патрони вилучено та передано співробітникам Національної поліції.

Правоохоронцями вживаються відповідні оперативні заходи.