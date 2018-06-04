Україна закликала австрійські ЗМІ "підняти питання Сенцова" під час візиту Путіна у Відень

Численні кінематографісти зі всього світу закликали Володимира Путіна звільнити Олега Сенцова.

Посольство України в Австрії звернулося до місцевих ЗМІ напередодні візиту російського президента Володимира Путіна із закликом підняти питання Сенцова.

Про це повідомив український посол в Австрії Олександр Щерба у Facebook.

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У зверненні наголошується, що Сенцов, засуджений до 20 років суворого режиму за нібито планування теракту, голодує понад 2 тижні.

"Справа Сенцова - гарна можливість для Австрії виявити себе справжнім політичним посередником та гуманістичною європейською державою, яка готова вступитись за одне окреме життя. Запланований на 5 червня візит Путіна до Відня, напевне, дасть таку нагоду", – йдеться у зверненні.

"Численні кінематографісти зі всього світу, поміж них Агнешка Холланд, Кшиштоф Зануссі, Джонні Депп і Олександр Сокуров, закликали Володимира Путіна звільнити Олега Сенцова. До колективного листа європейських кінематографістів приєдналась також Австрійська кіноакадемія", - нагадали в посольстві.

Як повідомляв УНІАН, режисера Сенцова співробітники ФСБ РФ затримали в Криму навесні 2014 року. Його етапували до Росії, де судили за сфабрикованим обвинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив Сенцова до 20 років ув`язнення.

14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити усіх 64 українських політв`язнів Кремля.

На сьогодні голодують четверо незаконно ув’язнених російською владою громадян України.

Глобальна акція #SaveOlegSentsov на підтримку відомого кінорежисера Сенцова триває в багатьох країнах світу: до акції долучаються мешканці 55 міст у 21 країні світу.