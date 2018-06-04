Від матері Кольченка вимагали вмовити сина припинити голодування

Лариса Кольченко зазначила, що зараз у неї немає ніякого зв'язку з сином і допустила, що адміністрація колонії також тисне на Олександра, щоб той припинив голодування.

Мати засудженого в Росії українця Олександра Кольченко заявила про дзвінок з погрозами від Громадської спостережної комісії (ОНК) Челябінської області РФ.

Як розповіла Лариса Кольченко в інтерв'ю "Громадському радіо", від неї зажадали відмовити сина від голодування і попросили не зустрічатися з його адвокатом.

Зокрема, вона розповіла, що отримала телефонний дзвінок з погрозами від російської сторони, а саме від представника громадської наглядової ради Челябінської області Василя Катане.

"1 червня мені зателефонував чоловік, що представився членом суспільно-наглядової ради Челябінської області. Він вимагав, щоб я вмовила Сашу припинити голодування, і просив не зустрічатися з адвокатом. Все це зроблено для того, щоб Саша виявився в ізоляції, не відчував підтримки і відмовився від прийнятого рішення", – заявила Кольченко.

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Вона зазначила, що зараз у неї немає ніякого зв'язку з сином і допустила, що адміністрація колонії також тисне на її сина, щоб той припинив голодування.

Лариса Кольченко розповіла, що адвокат, який зараз відвідує Олександра, не займається його захистом, а просто зустрічається з ув'язненим і передає інформацію.

Інформацію про дзвінок матері Кольченка підтвердив колишній голова СНК Челябінської області, правозахисник Микола Щур, пише Громадське.

За його словами, Ларисі Кольченко дзвонив діючий голова спостережної комісії Василь Катане. "Він ... наговорив їй багато гидот. Щось на кшталт того, що у неї будуть вимагати гроші за адвокатів, які зараз відвідують Сашу, за посилки, які йому передавали. Також він напрошувався в гості до Лариси Кольченко, адже часто буває в Криму", – заявив Щур.

Нагадаємо, незаконно засуджений російською владою кримський активіст Олександр Кольченко, що утримується в колонії Челябінська, 31 травня оголосив голодування на підтримку Олега Сенцова.