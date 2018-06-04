Шустер розповів, про що говорили політики "за лаштунками" його програми

Савік Шустер на "Книжковому Арсеналі" в Києві презентував свою книгу "Свобода слова проти страху і приниження", над якою працював протягом останніх півтора роки.

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В цілому книга містить 300 сторінок, умовно поділяється на два розділи: основні політичні події, які відбувалися в житті України, і те, що залишилося за лаштунками його авторської програми "Шустер Live", пише ресурс "Вести" і публікує красномовні цитати з твору.

Так, четвертий президент України Віктор Янукович у книзі зображується як справжній раб Путіна, який завжди знав, за ким буде останнє слово. Правда, на думку Шустера, український політик все ж іноді давав відсіч і намагався показати російському колезі, "хто в домі господар".

– Віктор Федорович, – делікатно звернувся до українського президента один з політиків, – Вам треба в інший зал, Вас там чекають.

– А я не піду, – посміхнувся Янукович.

– Чому?

– ВІН дзвонив, – Янукович так багатозначно показав вгору, що всі зрозуміли: український президент каже про Путіна (розмова про Саміт Євросоюзу в Литовському виставковому центрі).

– Скажіть, навіщо вам треба було так терміново підписувати угоди в Харкові і залишати Чорноморський флот у Криму практично навічно?

– Я чекав, що він скаже мені, як і всім іншим журналістам: "Зате ми отримали велику знижку на газ", але його коротка відповідь вразила мене:

– Путін забрав би Крим (особиста зустріч Шустера і Януковича в 2010 році).