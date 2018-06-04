"Фонтани крові": в Енергодарі спецназ ЗСУ на дитячому святі показав, як перерізати горло супротивнику (відео)
У День захисту дітей, 1 червня, в Енергодарі Запорізької області бійці спецназу ЗСУ показали виставу дітям, під час якої один з них імітував перерізання горла іншому, що супроводжувалося фонтаном бутафорської крові.
Відповідне відео опублікували на YouTube.
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В кінці виступу боєць, який здолав "противника" в ножовому бою, на очах у дітей "перерізав горло" переможеному. На землю відразу ж хлинув потік "крові".
Користувачів подібна "вистава" вкрай обурило.
"Ви там в Енергодарі взагалі рехнулись? Що ви показуєте дітям?" "Наскільки треба бути ідіотами?" "Навіщо це?" "Просто жесть, це ж дитяче свято", "Перерізання горла зі спецефектами для дітей. Ви в своєму розумі? Ідіоти! "- написали коментатори.
См. відео з 3.52
Як повідомляв УНІАН, раніше в черкаській школі діти на лінійці масово втратили свідомість.