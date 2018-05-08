У черкаській школі діти на лінійці масово знепритомніли

Постраждало близько 30 дітей, обставини та причини встановлюються. Поліція забезпечує охорону громадського порядку.

Сьогодні, близько 09:40 екіпаж патрульної поліції отримав виклик про те, що в м. Черкаси у школі № 8 по вул. Оборонній, під час лінійки, великій кількості дітей стало зле.

Про це інформує прес-служба Управління патрульної поліції в Черкаській області, передає Рrovce.ck.ua.

"Постраждало близько 30 дітей. Обставини та причини встановлюються. На місці працюють рятувальні служби. Поліція забезпечує охорону громадського порядку. Батьки у терміновому порядку масово забирають дітей зі школи додому", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Львові чадним газом отруїлися п’ятеро дітей-спортсменів з Києва

Як пишуть очевидці в коментарях під дописом сторінки у Facebook "Наша Черкащина", інших школярів розпустили по домівках.

"З дитиною їхали з поліклініки до вокзалу. Поки доїхали, 7 швидких зустріли. І всі в обласну дитячу везуть. З сиренами і мигалками, то щось серйозне", - написала користувач Світлана Пономарьова.

"20 дітей в реанімації, діти різного віку, падали на вулиці, в деяких відкрилась рвота", - прокоментувала Світлана Dzhadzha.

Також очевидці зазначають, що постраждали діти 8-9 класів.

Раніше на Луганщині сталося масове отруєння дітей, 15 школярів було госпіталізовано.