Рідкісний Ferrari забрали у власника та вперше в Україні продадуть на державному аукціоні (відео)

Багатодітний батько має сина поза родиною, та через конфлікт із його матір'ю був вимушений віддати спортивний автомобіль.

Вперше держава відібрала у киянина рідкісне авто за борг із аліментів у 260 тисяч гривень. На аукціоні його планують продати не менш ніж за 2 мільйони гривень та повернути колишньому власнику решту.

Як повідомляє ТСН, багатодітний батько має сина поза родиною, та через конфлікт із його матір'ю був вимушений віддати спортивний автомобіль. Він нарікає на те, що його колишня коханка не дає йому можливості бачитися з сином.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Львівщині за несплату понад 20 тисяч гривень аліментів чоловік отримав умовний термін.