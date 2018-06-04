Рідкісний Ferrari забрали у власника та вперше в Україні продадуть на державному аукціоні (відео)
21:30, 04 червня 2018Суспільство
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Багатодітний батько має сина поза родиною, та через конфлікт із його матір'ю був вимушений віддати спортивний автомобіль.
Рідкісний автомобіль продадуть на аукціоні / Кадр з відео ТСН
Вперше держава відібрала у киянина рідкісне авто за борг із аліментів у 260 тисяч гривень. На аукціоні його планують продати не менш ніж за 2 мільйони гривень та повернути колишньому власнику решту.
Киянин віддав свій "Феррарі" за борг з аліментів у 260 тисяч гривень
Як повідомляє ТСН, багатодітний батько має сина поза родиною, та через конфлікт із його матір'ю був вимушений віддати спортивний автомобіль. Він нарікає на те, що його колишня коханка не дає йому можливості бачитися з сином.
Як повідомляв УНІАН, раніше на Львівщині за несплату понад 20 тисяч гривень аліментів чоловік отримав умовний термін.
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