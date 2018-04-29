На Львівщині за несплату понад 20 тисяч гривень аліментів чоловік отримав умовний термін

Під час засідання обвинувачений визнав свою вину.

Буський районний суд Львівської області з квітня визнав винним в ухиленні від сплати аліментів на утримання доньки у розмірі 20,5 тис. грн. Суд визначив йому покарання у вигляді одного року позбавлення волі, проте встановив йому іспитовий строк тривалістю один рік.

Про це пише Zaxid.net.

Відповідно до вироку суду, обвинувачений був зобов’язаний сплачувати аліменти на утримання доньки щомісячно, починаючи з 1 лютого 2016 року, у розмірі не менше 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Знаючи про свій обов’язок, чоловік аліментів не сплачував, внаслідок чого утворилася заборгованість у понад 20 тис. грн.

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Під час засідання обвинувачений визнав свою вину. Він пояснив, що ніде не працював та не мав доходів для сплати аліментів на утримання дитини.

Обираючи покарання суд врахував, що у чоловіка не було судимостей, має позитивні характеристики із місцем проживання та його каяття у вчиненому.