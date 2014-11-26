Окупанти залишили чотири кримські музеї під українською юрисдикцією, щоб обдурити суд

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на директора "Центрального музею Тавриди" Андрія Мальгіна.

"Дійсно, об'єднання музеїв подало позов у суд. Юридичні тонкощі я розповісти не можу. Але ми маємо намір у суді домагатися повернення наших експонатів", - сказав він.

Як повідомляє Крим.Реалії, раніше Андрій Мальгін заявляв, що кримські музейники не стануть найближчим часом звертатися в суди для повернення в музеї Криму колекції скіфського золота, оскільки «в умовах політичної кризи та ускладнення відносин між сторонами спору рішення буде не на користь Криму».

Читайте такожРішення голландців залишити у себе "скіфське золото" вигідно Україні - міністрУ той же час, у вівторок 25 листопада самопроголошений прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов заявив, що влада анексованого Криму прийняла рішення не перереєструвати по російському законодавству чотири музеї, експонати з яких зараз перебувають у Нідерландах. На його думку, це дозволить продовжити юридичні процедури щодо повернення скіфського золота в Крим.

"Ми ліквідували в юридичному вигляді всі організації, які існували при Україні. Але установи, які відправляли цінності на виставку в Голландію, зараз ліквідації підлягати не будуть. Ми залишаємо їх у тому ж вигляді, щоб була можливість проведення всіх юридичних процедур (щодо повернення цінностей)", - сказав він.

Серед музеїв, чиї експонати зараз перебувають в Амстердамі, - "Центральний музей Тавриди", Керченський історико-культурний заповідник, Бахчисарайський історико-культурний заповідник та національний заповідник "Херсонес Таврійський".

Як повідомлялося, в лютому цього року колекція скіфського золота була вивезена в Амстердам для участі у виставці «Крим: золото і таємниці Чорного моря» в Музей Алларда Пірсона. Після анексії Криму Росією нідерландська сторона відмовилася повертати експонати в кримські музеї, мотивуючи відмову тим, що приймала їх від України. Пізніше музей заявив, що до рішення суду не буде передавати скіфське золото ні Києву, ні Криму.

Міністерство культури Росії наполягає на передачі колекції скіфського золота у власність Росії, а не України.

Виставка складається з колекцій п'яти музеїв, один з яких розташований у Києві, а чотири в Криму.

Серед 500 експонатів виставки - артефакти з скіфського золота, церемоніальний шолом, дорогоцінні камені і мечі стародавніх греків і скіфів.