На Черкащині розшукують власника лотерейного квитка, який виграв майже 18 мільйонів гривень (відео)

У селі переможця розраховують, що везунчик інвестує виграш у благоустрій населеного пункту.

В селищі Катеринопіль продали лотерейний білет, що виграв 17 з хвостиком мільйонів гривень. Переможець досі не з’явився і його долею перейнялось майже все село.

Новина про ймовірного жителя-скоробагатька дійшла до селищної ради, йдеться у сюжеті ТСН. Там сподіваються, що щасливчик інвестує гроші в рідне село і вже навіть прикинули, куди ці гроші витратять.

Переможець має півроку на те, щоб забрати виграш, який з вирахуванням податків складе трохи більше 14 мільйонів гривень.

Як повідомляв УНІАН, у лютому відомий гравець в покер Джейк Коді зіграв в рулетку, подвоївши весь свій виграш.