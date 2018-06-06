На Черкащині розшукують власника лотерейного квитка, який виграв майже 18 мільйонів гривень (відео)
11:54, 06 червня 2018Суспільство
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У селі переможця розраховують, що везунчик інвестує виграш у благоустрій населеного пункту.
На Черкащині не можуть знайти власника лотерейного квитка, який виграв майже 18 мільйонів гривень
В селищі Катеринопіль продали лотерейний білет, що виграв 17 з хвостиком мільйонів гривень. Переможець досі не з’явився і його долею перейнялось майже все село.
Новина про ймовірного жителя-скоробагатька дійшла до селищної ради, йдеться у сюжеті ТСН. Там сподіваються, що щасливчик інвестує гроші в рідне село і вже навіть прикинули, куди ці гроші витратять.
Переможець має півроку на те, щоб забрати виграш, який з вирахуванням податків складе трохи більше 14 мільйонів гривень.
Як повідомляв УНІАН, у лютому відомий гравець в покер Джейк Коді зіграв в рулетку, подвоївши весь свій виграш.
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