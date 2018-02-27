Все або нічого: гравець виграв у покер і відразу подвоїв куш на рулетці (відео)

Кульку для гравця запустив сам власник казино.

Відомий гравець в покер Джейк Коді зіграв в рулетку, подвоївши весь свій виграш.

Про це повідомило видання Pokernews.

Британець виграв у покерному турнірі міста Ноттінгем 42 670 фунтів стерлінгів. Це найбільший виграш за останні три роки, однак чоловік вирішив ризикнути і поставив його на чорне в рулетці.

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Кульку для Коді запустив сам власник казино. Коли кулька зупинилася на чорній клітинці, вболівальники почали кричати і вітати щасливчика.

У підсумку Коді забрав 85 260 фунтів стерлінгів. Відео з його виграшем з'явилося на сторінці покерного співтовариства в Facebookу та набрала більше півмільйона переглядів за добу.