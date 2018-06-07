Юрій Голик: Прапор України на висоті 72 метри у Дніпрі - це не останній елемент нашої патріотичної програми

Дніпропетровська облдержадміністрація встановлює у місті Дніпро на проспекті Яворницького (навпроти Історичного музею) флагшток для прапора України висотою 72 метра.

«У Дніпрі ми, як і обіцяли, встановлюємо прапор України. Паралельно впорядкуємо навколишній парк», - повідомив радник губернатора Дніпропетровської області Юрій Голик.

За його словами, установка прапора є третім, але не останнім елементом патріотичної програми ДніпроОДА. Нагадаємо, що керівництво облдержадміністрації вже створило Музей АТО (Музей громадянського подвигу) та Алею Героїв біля будівлі ОДА.

Установка прапора здійснюється за рахунок сплачених мешканцями регіону податків. Юрій Голик подякував кожному платникові та зазначив, що всі об'єкти, які зараз будуються в області, - це результат децентралізації та втілення податків, які платять мешканці.

«Дякую всім платникам податків в Дніпропетровськох області. Все, що ми будуємо, - це сплачені вами податки та децентралізація, ініційована президентом Петром Порошенком», - заявив радник.

Локацію для установки прапора було обрано не випадково. Як пояснив Голик, прапор буде розташовано на вершині самого першого історичного пагорба міста. Це практично найвища точка Дніпра. Висота флагштока над рівнем річки Дніпро складе більше 120 метрів. У своєму Facebook Голик опублікував відео монтажу флагштока.

«Вже зараз, лише у процесі установки прапора, нам дзвонили з Краматорська і Маріуполя з питанням, як подібне зробити у них. Це ті два міста, які були звільнені від «чуми» Збройними силами України. Розумієте? Здогадуєтеся, де будуть наступні такі прапори України, перший з яких ми встановлюємо у Дніпрі?», - сказав Голик.