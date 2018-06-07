Суд реабілітував розстріляного комуністами петлюрівського отамана Артеменка-Орлика

Борців за незалежність України на початку ХХ століття, петлюрівського отамана Київщини Артеменка-Орлика та його побратимів Хоменка-Смутенка і Ногу реабілітовано.

Апеляційний суд Київської області реабілітував петлюрівського отамана Київщини Федора Петровича Артеменка-Орлика і його побратимів Якова Несторовича Хоменка-Смутенка та Федора Архиповича Ногу, які чинили спротив діючому на той час комуністичному тоталітарному режиму, брали участь у збройних загонах Української народної республіки і вчиняли інші дії, які безумовно свідчать про їхню боротьбу за незалежність України на початку ХХ століття.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, на Київщині у 1920-1922 роках розпочали боротьбу проти більшовицьких загарбників загони під головуванням отамана Орлика в районі Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Ворзеля, Клавдієвого, Бородянки, Тетерева, Радомишля, Іванкова, Димера, Чорнобиля, Фастова, Макарова, які атакували більшовицькі гарнізони та військові частини Червоної армії і проводили агітаційну роботу серед населення.

Встановлено, що за свою визвольну діяльність постановою Київської губернської надзвичайної комісії від 26 лютого 1922 року Артеменка-Орлика, Хоменка-Смутенка та Ногу було визнано "ворогами радянської влади", "невиправними бандитами" та засуджено за ст. 58, ст. 68 ч.ч. 1,2 ст. 76 Кримінального кодексу УРСР 1922 року до розстрілу.

При вивченні архівної кримінальної справи було з'ясовано, що ці особи необгрунтовано засуджені за боротьбу за незалежність України, яка проявилась в участі і керівництві озброєними загонами УНР, а також у боротьбі проти діючої влади у інший спосіб.

Як повідомляв УНІАН, раніше суд визнав отаманів Холодного Яру і Чорного Лісу борцями за незалежність України.