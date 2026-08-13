Начальник Миколаївського обласного ТЦК погорів на хабарі

Проводяться обшуки за місцем його служби та проживання.

Під час одержання неправомірної вигоди затримано начальника Миколаївського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це у Telegram повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. Він зазначив, що начальник ТЦК вимагав 15 тисяч доларів за уникнення мобілізації.

"За даними слідства, посадовець отримав 10 тисяч доларів за невжиття мобілізаційних заходів щодо трьох військовозобов’язаних. Йшлося про зняття їх із розшуку в системі "Оберіг" та створення умов для подальшого безперешкодного бронювання за місцем роботи", - повідомив Кравченко.

Також задокументовано одержання затриманим ще 5 тисяч доларів за те, щоб не допустити направлення мобілізованого чоловіка до військової частини та повернути його на повторне проходження військово-лікарської комісії. В Офісі генпрокурора повідомили, що проводяться обшуки за місцем його служби та проживання, а також інші першочергові слідчі дії.

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"Готується повідомлення про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди. Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою та відсторонення підозрюваного від посади", - наголосив Кравченко.

В повідомленні не називається прізвище затриманого. Але начальником Миколаївского обласного ТЦК є полковник Віталій Куліш.

Що виявили у Миколаївському ТЦК

Як повідомляв УНІАН, 1 липня 2026 року на брифінгу Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що під час моніторингового візиту виявили людину, яка 18 діб знаходилися в приміщенні Миколаївського обласного ТЦК. Він зазначав, що ця людина є діючим військовослужбовцем. У ТЦК пояснили, що він не відбув до своєї частини, оскільки у нього ще не зрослися ребра, які були зламані під час проведення мобілізації.

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