Син міністра охорони здоров’я США воював за Україну: Росія оголосила його в розшук

32-річний Конор Кеннеді раніше заявив, що він "був готовий померти" в Україні.

У Росії Конора Кеннеді, сина міністра охорони здоров'я США Роберта Ф. Кеннеді-молодшого, внесли до міжнародного розшуку за звинуваченням у тому, що він брав участь у війні в Україні. Відповідні документи подали до Московського міського суду, пише Independent.

У Росії Конора Кеннеді визнали "іноземним найманцем". Йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі в РФ у разі затримання.

Зазначається, що 32-річний Конор Кеннеді раніше заявив, що він "був готовий померти" в Україні, коли вступив до лав Міжнародного легіону України у 2022 році. У жовтні 2022 року він публічно повідомив, що воював на боці України в перші місяці повномасштабної війни.

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"Я був глибоко схвильований тим, що відбувалося в Україні протягом останнього року. Я хотів допомогти. Коли я почув про Міжнародний легіон України, я зрозумів, що поїду туди, і наступного дня вирушив до посольства, щоб записатися", – написав він тоді в соцмережах.

Кеннеді також розповів у соцмережах, що повідомив одній людині в США, де він перебуває, а також одній людині в Україні своє справжнє ім’я, щоб його родина та друзі не хвилювалися. Також він заявив, що не хотів, щоб до нього ставилися інакше.

Крім того, Кеннеді говорив про те, що війна в Україні "визначить долю демократії в цьому столітті". Він також закликав людей вступити до Міжнародного легіону України, допомагати на кордоні або надсилати медикаменти.

Російська сторона заявляє, що Кеннеді нібито "воював у складі української армії в Харківській області під виглядом місцевого жителя". Російські ЗМІ також пишуть, що серед інших іноземних добровольців, яким російський суд висунув аналогічні звинувачення, – 37-річний громадянин США Інгрем Асбілл Трейсі Джеймс, громадянин Великої Британії Шорні Джозеф Річард Райан, який служив оператором безпілотників, та 46-річний сержант зі Швеції. З подібними рішеннями також зіткнулися 38-річний колумбієць Рамірес Іван Тіку Даріо та 39-річний чеський вербувальник Ян Трчка.

Скільки іноземців воюють за Україну

Раніше військовий омбудсмен Ольга Решетилова повідомила, що близько 16 тисяч іноземних добровольців наразі воюють за Україну у складі Сил оборони. Вона стверджує, що ці бійці представляють щонайменше 72 країни світу, а майже 40% з них – громадяни країн Латинської Америки.

Решетилова стверджує, що Україна послідовно розвиває державний механізм захисту прав іноземців, які служать у нашій армії.

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