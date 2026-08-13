У цього смартфона найкраща камера у світі: фахівці вважають його кращим за iPhone 17 Pro

Відомий британський журнал Amateur Photographer оновив рейтинг найкращих смартфонів з камерами на основі власних випробувань. Фахівці оцінювали не тільки технічні параметри камер, а й якість фотографій у реальних умовах, можливості зуму, нічну зйомку, відео та зручність використання.

Найкращим камерофоном загалом визнали не iPhone 17 Pro, а Galaxy S26 Ultra. Фахівці відзначили універсальність системи з чотирьох основних камер, високу якість фото в найрізноманітніших умовах та просунуті можливості відеозапису.

Флагман Samsung отримав 200-Мп основну камеру, 50-Мп надширококутний модуль і два телеоб'єктиви 10 та 50 Мп із 3- та 5-кратним оптичним зумом. Основний сенсор оснащений світлосильним об'єктивом з діафрагмою f/1,4 та системою оптичної стабілізації. Серед недоліків експерти відзначили лише слабку макрозйомку.

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У цього смартфона найкраща камера у світі: фахівці вважають його кращим за iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro та 17 Pro Max назвали найтехнологічнішими камерофонами Apple. Обидва отримали однаковий набір камер, тому вибір між ними зводиться в основному до розміру корпусу, дисплея та акумулятора.

Головним оновленням цьогоріч став 48-Мп телеоб'єктив із 4-кратним наближенням. Якість зображення експерти оцінили високо, але щодо макрозйомки віддали перевагу Android-флагманам.

Honor Magic 8 Pro переміг у категорії нічної зйомки. Його головною фішкою стала 200-Мп телеоб'єктив із 3,7-кратним оптичним зумом та оптичною стабілізацією, що особливо добре працює в умовах слабкого освітлення.

У цього смартфона найкраща камера у світі: фахівці вважають його кращим за iPhone 17 Pro

До списку також увійшли:

  • OPPO Find X9 Ultra – найкращий для крупних планів і макрозйомки. Експерти окремо відзначають високу деталізацію, природні кольори та хорошу роботу камер при слабкому освітленні.
  • Xiaomi 17 Ultra – найкращий вибір для досвідчених фотографів. Ба більше, Amateur Photographer вважає його найкращим вибором, якщо головним критерієм є якість вбудованої камери.
  • Google Pixel 10 Pro – найкращий камерофон із функціями штучного інтелекту. Фахівці відзначають стабільну якість знімків практично в усіх сценаріях та особливо потужну програмну обробку.
  • Tecno Camon 40 Premier – найкращий бюджетний камерофон. Телефон коштує майже втричі дешевше за флагмани Samsung і Apple, але може похвалитися набором із трьох камер по 50 Мп, які всі працюють на високому рівні.
  • Samsung Galaxy Z Fold7 – найкращий складаний смартфон з камерами. На відміну від попередників, тут виробник приділив достатньо уваги камерам: основний модуль отримав 200 Мп, а ультраширококутна камера отримала автофокус.

За чутками, Apple готує потужне оновлення камер у iPhone 18 Pro. Головною "фішкою" має стати основна камера зі змінною діафрагмою, яка помітно поліпшить якість знімків в умовах слабкого освітлення.

Тим часом Android-виробники готують телефони з фронтальною камерою на 100 Мп і квадратним сенсором формату 1:1. Така конструкція має скласти конкуренцію Apple Center Stage в iPhone.

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