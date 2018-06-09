Український політв'язень Клих оголосив голодування - Геращенко

Ыншому політв'язню - Олександру Кольченку, після завершення голодування дозволили подзвонити.

Засуджений російським режимом до 20 років колонії суворого режиму українець Станіслав Клих оголосив голодування.

Про це повідомила представник України в підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

"Мама Стаса Клиха сказала, що вчора спілкувалася з його адвокатом і син заявив, що теж оголошує голодування", - йдеться в повідомленні.

Також Герашенко зазначила, що за словами мами іншого політв'язня Олександра Кольченка, після голодування сину дозволили подзвонити, він скаржився на здоров‘я, дуже схуд.

Довідка УНІАН. У травні 2016 року Верховний суд Чечні засудив українців Клиха і Миколу Карпюка до 20 і 22,5 роки ув'язнення, відповідно, в колонії суворого режиму. Їх засудили за нібито участь у банді, вбивстві і замаху на вбивство російських військовослужбовців.

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За версією російського слідства, Клих і Карпюк під час першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі у боях проти російських військ за незалежну Чечню. Крім того, Карпюк нібито наприкінці 1994 – початку 1995 роках сам брав у них участь. Міністерство юстиції України неодноразово направляло до Росії запити про передачу Карпюка і Клиха.

Під час «слідства» до українців для вибивання свідчень застосовували тортури, які, за словами правозахисників, вплинули на психічне здоров'я Клиха.

Правозахисний центр «Меморіал» у Росії визнав Клиха і Карпюка політв'язнями. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що вони стали жертвами «пародії на правосуддя».