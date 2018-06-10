У центрі Києва розвісили радянські агітплакати (фото)

У столиці знімають серіал, присвячений аварії на Чорнобильській ЧАЕС.

На вулиці Богдана Хмельницького в Києві рекламні білборди завісили радянськими агітаційними плакатами. З вулиці також пропали сучасні автомобілі – їх місце зайняли старі автомобілі радянського виробництва.

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Як повідомляє «Информатор», причиною «занурення в минуле» стала зйомка в столиці міні-серіалу Chernobyl, присвяченого аварії на Чорнобильській ЧАЕС 1986 року.

Раніше американський телеканал HBO анонсував роботу над міні-серіалом, присвяченим аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Зазначалося, що проект буде включати у себе п'ять епізодів. Британський актор Джаред Харріс («Союзники», «Агенти А. Н.К.Л.», «Ігбі йде на дно», «Щастя», «Мрець») зіграє радянського вченого, спрямованого Кремлем до Чорнобиля для розслідування катастрофи.

Аварія на Чорнобильській АЕС — одна з найбільших техногенних катастроф в історії людства. 26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці станції стався вибух, в результаті якого пішов викид радіоактивних речовин. У перші три місяці після аварії загинули близько 30 осіб. Радіоактивному опромінюванню піддалися майже 8,4 мільйона мешканців України, Білорусі та Росії.