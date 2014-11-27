Води в сховищах Криму залишилося до весни

Про це повідомив голова Держкомводгоспу» Ігор Вайль, повідомляє Крыминформ.

Він назвав ситуацію з водопостачанням півострова нестандартною, і нагадав, що наявні запаси води і розроблені режими роботи водосховищ дозволять забезпечити населення питною водою до весни.

"Осінь нам не дала тих опадів, очікуваних за багаторічними спостереженнями, і, швидше за все, ми в лютому будемо переглядати режими роботи водосховищ, - повідомив Вайль. - Подивимося ще - у нас основні опади повинні бути в грудні-лютому".

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Станом на 26 листопада 2014 року обсяг наповнення кримських водосховищ природного стоку становить 63,8 млн кубометрів, а наливних - 45,2 млн кубометрів.

Всього за 9 місяців 2014 року забір води склав 243,20 млн кубометрів.