У Мін’юсті хочуть дозволити вивозити дитину за кордон без дозволу другого із розлучених батьків

"Це цілком європейська практика, яка дасть можливість дитині відпочити або пройти курс лікування», - заявив міністр юстиції.

Міністерство юстиції розглядає можливість дозволити тому з розлучених батьків, з ким проживає дитина, вивезти її за кордон без дозволу іншого з батьків терміном до одного місяця.

Про це у своєму Twitter повідомив міністр юстиції Павло Петренко. «Одна з новацій другого пакету pаконів «Чужих дітей не буває» – дати можливість тому з батьків, з ким проживає дитина, вивезти дитину за кордон до 1 місяця без дозволу іншого з батьків. Це цілком європейська практика, яка дасть можливість дитині відпочити або пройти курс лікування», - написав він.

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Міністр також наголосив, що дитина не повинна страждати, якщо батьки розлучаються.

«Це одне з головних завдань, яке ставила перед собою наша команда, розробляючи кампанію «Чужих дітей не буває», - написав він.

Петренко також зауважив, що один з пріоритетів у роботі його команди – стягнення боргів з аліментів.

Раніше повідомлялося, що в Україні готують новий пакет санкцій проти неплатників аліментів.