Гламурне собаче життя: журналісти розповіли про побут чотирилапих улюбленців знаменитостей (відео)

Якщо ти собака знаменитості, то вираз «собаче життя» набуває абсолютно нового значення.

Собаки світових селебрітіс подорожують бізнес-класом, ходять в спа-салони та навіть ведуть власний бізнес.

Про це розповідається у сюжеті програми "Гроші".

Якщо ти собака знаменитості, вираз «собаче життя» набуває нового значення. Песики американської телеведучої Опри Вінфрі, наприклад, мають власний трастовий фонд. Українські собаки і коти теж не пасуть задніх.

Зараз у нас поширюються нові тренди у турботі щодо своїх улюбленців. Так модним стало святкування днів народження, яке обходиться у мінімум 3,5 тисячі гривень, на якому є головний атрибут - м'ясний торт із курятини та відбірної яловичини за 500 гривень.

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Ще одна модна тенденція - це коштовні ошийники для домашніх улюбленців із золота та дорогоцінним камінням. Їх ціна стартує від 500-800 доларів.

Не обділяють свої чотирилапих друзів і предметами гардеробу, в тому числі дизайнерськими та зробленими із цінного матеріалу. Ціна фешну для чотирилапих - від 1,5 тисяч гривень за одежину.

Та найбільш шокуючий тренд - це увіковічнення улюбленців у вигляді спеціально оброблених та оформлених скелетів. Ціна такої пам'яті всього 15 тисяч доларів.