Сенцов у в’язниці долучається до роботи над виставою та екранізацією власної п’єси – кінопродюсер

Театральну виставу за антиутопічною п’єсою Сенцова можуть презентувати вже у листопаді.

Український режисер Олег Сенцов, якого незаконно утримують в РФ, попри своє ув’язнення та голодування бере участь у підготовці вистави та екранізації своєї п’єси.

Читайте такожПутін боїться таких людей, як Сенцов — депутатка Європарламенту

Про це інтерв’ю UATV розповіла український кінопродюсер, організатор екранізації театральної п’єси Сенцова Анна Паленчук.

За її словами, режисер писав п’єсу до ув’язнення, а правки вносив вже під час перебування у російській в’язниці.

“П’єса насправді фантастична, вона утопічна. Кожна освічена людина знає роман Джорджа Орвелла “1984”, та п’єса Олега Сенцова більше вражає, ніж той роман”, – зазначає Паленчук.

Герої твору Сенцова не мають імен, лише номери – від 1 до 10. Життя героїв підпорядковане суворим правилам, які встановив герой під номером 0. У світі чисел з’являється немовля, якому дають порядковий номер 11 – воно повністю ламає звичний героям світ.

За словами кінопродюсера, п’єса була у російських колег, та вони її чомусь не поставили.

“Від Олега пролунав меседж десь 1,5 року тому, щоб я зайнялася постановкою п’єси. На той час я займалася книгою про нього й очікувала, що його звільнять. А коли його не звільнили, зрозуміла, що це його бажання, щоби п’єсу поставили, щоб його творчий здобуток побачив справжню сцену”, – розповіла Анна.

Режисером п’єси виступає Тамара Трунова. Постановка буде не зовсім стандартною – у ній будуть мультимедійні елементи.

«Ми думаємо над багатьма фішками, щоб показати, що театр сучасний. Сьогодні тривають перемовини і з Театром на Подолі, я впевнена, що п’єсу презентуємо в листопаді”, – повідомила Паленчук.

Сам Сенцов, за її словами, також бере участь у постановці – дає свої рекомендації та вносить корективи через листування.

“Окрім того, в мене виникла ідея зробити екранізацію п’єси, написала про це Олегові – йому ідея сподобалася. Я його долучаю до того, щоб він разом із нами про це думав, пишу в листах, який вигляд це матиме, хто може грати, а він мені відповідає, пише про декорації, костюми. Ми у постійній творчій колаборації. Я розумію, що моє завдання зараз – підтримувати його постійним зануренням у роботу над його власною п’єсою. Пишу йому: “Олеже, ти не повинен розслаблятися, ти нам потрібний, будь ласка, працюй, закачуй рукави”. Він мені відповідає жартома, щось робить, щось ні… Він сильний”, – підсумувала подруга режисера.

Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова співробітники ФСБ РФ затримали у Криму навесні 2014 року. Його етапували в Росію, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.

14 травня він почав голодування з вимогою до Кремля звільнити всіх українських політв'язнів. 6 червня адвокат Ольга Дінзе, яка представляла інтереси Сенцова на стадії судового процесу в Росії, заявила про те, що режисер готовий до смерті і буде відмовлятися від примусового годування. За її словами, Сенцов знаходиться на межі і стан його здоров'я стрімко погіршується.

Станом на 13 червня голодування Сенцова триває вже майже місяць.