Десять ієрархів УПЦ МП виступили за автокефалію української церкви – Філарет

За його словами, приєднатись до єдиної церкви сьогодні готові приблизно 2/3 Московського Патріархату.

Десять ієрархів УПЦ МП підписали звернення до патріарха Варфоломія щодо надання Томосу на автокефалію української церкви.

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Про це в інтерв’ю «Українській правді» заявив предстоятель Української Православної Церкви Київського патріархату Філарет.

"Ми знаємо, що підписались біля десяти, проте публічно заявили два", – зазначив він.

На запитання журналіста, чому промовчали інші ієрархи і чи покарає Москва тих, хто підтримав звернення, Філарет відповів:

«Коли вже буде Томос, коли утвориться єдина Помісна Українська Церква, то боятися вже не буде кого. Вони будуть вільно приєднуватися і ми всі будемо складати одну Українську Православну Церкву».

За його словами, відповідно до деяких спостережень, приблизно 2/3 представників Московського Патріархату виступають за приєднання до Київського.

Філарет також вказав, що якщо Україна не отримає Томос, це означатиме, що Москва перемогла Вселенського патріарха, і є найвпливовішою церквою.

"Але, як там не було, Київський Патріархат продовжить зростати. До нас будуть приєднуватися і з Автокефальної Церкви, і з Московського Патріархату, як це відбувається зараз. А прийде час – нас визнають. Не можуть не визнати одну з найбільших Церков у світі", – підсумував він.

Філарет також заявив, що після надання Україні Томосу про автокефалію церкви Києво-Печерська і Почаївська лаври, які нині належать УПЦ Московського патріархату, перейдуть під управління Української церкви.