Патріарх Філарет: Києво-Печерська і Почаївська лаври будуть належати Українській церкві

Філарет впевнений, що українські святині не можуть належати російській церкві.

Після надання Україні Томосу про автокефалію церкви Києво-Печерська і Почаївська лаври, які нині належать УПЦ Московського патріархату, перейдуть під управління Української церкви.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет.

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"Є дві лаври: Києво-Печерська і Почаївська. Кому вони будуть належати? Української церкви, тому що це українські святині і вони не можуть належати російській церкві. Якщо в Україні буде одна Помісна православна церква, а друга буде російською, то неприродно, щоб українські святині належали російській церкві. Неприродно і незаконно", - підкреслив Філарет.

"Тому і Києво-Печерська лавра і Почаївська лавра в свій час будуть передані Українській церкві", - додав глава УПЦ КП.

Нагадаємо, що Патріарх константинопольський і синод Вселенського патріархату можуть надати томос про автокефалію Української православної церкви вже в липні.