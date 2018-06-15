На одеському пляжі затримали 72-річного пенсіонера-збоченця, який чіплявся до 12-річної дівчинки

Під час допиту підозрюваний підтвердив слова дитини про те, що відбувалося.

В Одесі 14 червня на пляжі правоохоронці затримали 72-річного чоловіка за підозрою в розбещенні неповнолітньої.

Як повідомили УНІАН в обласній поліції, під час патрулювання пляжу «Аркадія» до велопатруля звернувся охоронець пляжу, який заявив, що бачив, як літній чоловік чіплявся до дитини, яка перебувала у моря без супроводу дорослих.

Заявник пояснив, що коли підійшов до дівчинки, чоловік пішов, а потерпіла попросила допомоги.

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«Правоохоронцям 12-річна одеситка зізналася, що кілька днів тому до неї підійшов незнайомий дідусь, упродовж трьох днів він спілкувався з нею на непристойні теми, під час останньої зустрічі почав торкатися», - розповіли в главку.

За зовнішнім описом, який надав охоронець, поліцейські затримали 72-річного підозрюваного. Під час допиту він підтвердив слова дитини.

Мати дівчинки, дізнавшись про те, що сталося, написала заяву в поліцію. Наразі постраждала повинна пройти медичний огляд.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.