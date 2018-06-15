У Вінниці поховали загиблого на Донбасі 29-річного добровольця "Правого сектора"

Боєць 2-ї окремої тактичної групи Добровольчого Українського Корпусу «Правий сектор» загинув 13 червня в зоні проведення Операції Об’єднаних сил.

У Вінниці сьогодні попрощалися із 29-річним загиблим в зоні проведення Операції Об’єднаних сил добровольцем Олексієм Зiнов'євим; у місті оголошено День жалоби.

Як повідомили УНІАН у мерії Вінниці, бійця 2-ї окремої тактичної групи Добровольчого Українського Корпусу «Правий сектор», який загинув 13 червня в зоні ОСС, поховали сьогодні на Алеї почесних поховань на кладовищі Лука-Мелешківська.

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«На знак скорботи за загиблими у День жалоби, відповідно до рішення виконкому міської ради на всій території Вінниці будуть приспущені прапори України із траурною стрічкою на будинках і спорудах місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій», - повідомили у мерії.

На час проведення прощальної церемонії та поховання на території міста обмежено проведення концертно-розважальних заходів, спортивних змагань.

Виконком міської ради також рекомендував підприємствам усіх форм власності на території міста Вінниці долучитись до вшанування пам’яті загиблого та вивісити на приміщеннях державні прапори з чорними стрічками.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня у Сумській області попрощалися з 21-річним бійцем, який загинув у бою на Донбасі.