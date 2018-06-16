Викинути шкода, відремонтувати дорого: у Києві нарахували близько 5 тисяч покинутих автівок (відео)

Утилізувати старі автомобілі в Україні мали би розпочати ще 5 років тому, а керувати процесом довірили міністерству екології.

За приблизними підрахунками, в українській столиці близько 5 тисяч старих автомобілів захаращують проїзди та дворові майданчики. Покинуті машини приваблюють малечу і, як виявилося, можуть нести для неї велику небезпеку.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, Андрій із друзями при спробі відкрити заіржавілий мікроавтобус зізнався, що це вже вдавалося раніше. У дворі цей автохлам простояв років із десять і не раз ставав об’єктом цікавості місцевих дітлахів. Мама Наталя завжди на сторожі і півторарічну Софію до авто не підпускає. "Старі машини і діти – це небезпечно. Там хлопці і по даху лазять", - розповіла вона. Власники автомотлоху зазвичай живуть поруч та уникають запитань про майбутнє своїх залізних коней. Олексій Соколов вийшов похвалитися своїм раритетом – широченним американцем, який стоїть на приколі вже років п’ять. "Шевроле класик 1987 року", - каже власник. І додає, що з машини щоразу намагаються щось потягти любителі залишеного без догляду. Ні продавати, ані здавати на брухт власник машини не збирається – викинути шкода, відремонтувати дорого. "Треба гроші вкласти в машину, мінімум 200-300 доларів. Машина шикарна, я її відновлю", - обіцяє він.

На 500 метрах вулиці Маршала Гречка на Нивках журналісти знайшли чотири закинуті авто. Керівник дільниці нарікає, що такі машини часто стоять на теплотрасах, трубах і заважають роботі комунальників. Руки до покинутих машин в Олександра Кедровського ще дійшли, але посадовець обіцяє написати приписи власникам, щоби прибрали техніку – на більше прав у чоловіка немає. "Ми не можемо їх прибрати. Ми не маємо права, це приватна власність", - пояснив він.

Утилізувати старі автомобілі в Україні мали би розпочати ще 5 років тому, а керувати процесом довірили міністерству екології. Проте поставити процес на конвеєр так і не змогли. "Є механізм визнання таких автомобілів безхозними. Він спочатку може бути евакуйований на штрафмайданчик, якщо ніхто не звернеться, то цей автомобіль вважається безхозним і може бути реалізований на металобрухт", - розповів президент автомобільної асоціації Олег Назаренко.

Як уже повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко доручив терміново обстежити місто та виявити старі покинуті авто. Строк встановлено до 2 липня, заступника голови КМДА Петра Пантелеєва призначили відповідальним на рівні міської адміністрації.