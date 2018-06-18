Підполковника ЗСУ затримали за вимагання хабара від підлеглого: йому загрожує до 8 років в'язниці

08:25, 18 червня 2018
Суспільство
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Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу / фото УНІАН

Підрозділом військової контррозвідки зі складу Об’єднаних сил задокументовано факт вимагання командиром одного з підрозділів ЗСУ неправомірної вигоди в сумі 6 тис. грн. від підлеглого офіцера за не перешкоджання у переведенні для подальшого проходження військової служби до іншої військової частини.

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Як повідомляє штаб ООС на своїй сторінці у Facebook, до отримання хабара військовим була залучена дружина – саме їй передавались кошти за місцем проживання в м. Запоріжжя.

«За даним фактом, за матеріалами військової контррозвідки, військовою прокуратурою Запорізького гарнізону Південного регіону України розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.369-2 КК України «Зловживання впливом», якою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна», – йдеться в повідомленні.

Напередодні підполковника затримали співробітники військової контррозвідки разом із слідчими військової прокуратури та спецпідрозділу Нацполіції України.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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Теги: #ЗСУ#хабарництво