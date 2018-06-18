Понад 3 мільйони українців постійно працюють за кордоном – Рева

За даними ресурсу, кожні 30 секунд один громадянин України вирушає за кордон.

З моменту запуску сайту ukrainianpeopleleaks.com, який рахує в режимі онлайн виїжджаючих за кордон заробітчан, лічильник ресурсу перевищив 250 тис. осіб.

Таким чином, дані ресурсу свідчать, що тільки за весну 2018 року Україну в пошуках працевлаштування покинуло чверть мільйона громадян.

За даними ресурсу, кожні 30 секунд один громадянин України вирушає за кордон.

За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, який раніше коментував цифри сайту, більше 3 млн українців постійно працюють за кордоном.

"Нам державна прикордонна міграційна служба дала стабільну цифру, скільки наших людей перебувають за кордоном, за їх даними, фактично працюють. Це 3 мільйони 200 тисяч чоловік. Справа в тому, що міграція дуже неоднорідна. Величезна маса людей виїжджає на тимчасову роботу, сезонну роботу. І виїхавши на два-три місяці, потім повертаються. Їдуть інші. І такий кругообіг. Якщо взяти масу людей, задіяних в міграції, то їх досить велика кількість. Але постійно за кордоном знаходяться 3 мільйони 200 тисяч осіб", - заявив міністр в ефірі телеканалу "112 Україна".