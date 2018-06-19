Літнє сонцестояння-2018: історія, традиції, прикмети

21 червня - найдовший день в 2018 році, його називають днем літнього сонцестояння.

Літнє сонцестояння або літнє рівнодення - це день початку літа в північній півкулі Землі і початку зими в південній півкулі.

Літнє сонцестояння відбувається в той момент, коли нахил осі обертання Землі у напрямку на Сонце приймає найменше значення. День сонцестояння ще називають солнцеворотом.

В залежності від зсуву календаря, літнє сонцестояння відбувається 20 або 21 червня в Північній півкулі і 21 або 22 грудня у Південній півкулі (день зимового сонцестояння)

У 2018 році в Україні воно відбудеться 21 червня о 13.07 за київським часом. Тривалість найдовшого дня становить 17 години і 33 хвилини

Це свято має безліч назв у народі. Івана Купала, Іван-травник, Ярилин день, Сонцекрес, Духів день, Свято Роси - це все назви дня літнього сонцестояння в різні часи у різних народів. А в деяких країнах, наприклад, у Фінляндії та Швеції, день літнього сонцестояння навіть є вихідним днем і національним святом. C прийняттям християнства язичницьке свято Купала не зникло з слов'янської культури, а перетворилося в день Іоанна Хрестителя, який за старим стилем припадав на 24 червня. Але після переходу на григоріанський календар, день Івана Хрестителя змістився на 7 липня.

Сьогодні в Україні святкування Івана Купала не збігається з днем літнього сонцестояння.

День літнього сонцестояння: традиції свята

Свято літнього сонцестояння — язичницьке і зороастрійське свято, найкоротша ніч у році. Науковці досі не можуть прийти до спільної думки, коли язичники почали відзначати день сонцестояння. Відомо лише, що це було задовго до нашої ери.

Багато років тому день літнього сонцестояння мав величезне значення для наших предків, які підпорядковувалися природним циклам. У часи язичників сонце мало божественну владу над усім живим, а літнє сонцестояння означало найвищий розквіт всіх сил природи.

Свято літнього сонцестояння широко святкується різними народами. У слов'ян свято відоме як Іван Купала, у фінів-інгерманландців — Юханнус, у латишів — Ліго.

З літнім сонцестоянням пов'язано багато повір'їв, які досі по праву гідні нашої уваги, адже в день літнього сонцестояння відбувається потужний сплеск енергії добра, любові і благополуччя. Вважається, що в день літнього сонцестояння всі магічні ритуали, обряди і замовляння мають особливу силу.

У день літнього сонцестояння відзначали свято середини літа, яке називали Літа. В цей день стрибали через багаття, співали пісні і просто веселилися.

У давнину у цей день проводили ритуали з участю вогню і води. Наприклад, вважалося, що купання у водоймах очищає душу.

Також і полум'я мало властивості очищення: матері спалювали сорочки хворих дітей. За повір'ям, разом з одягом горіла і хвороба.

Предки мали традицію у день літнього сонцевороту зустрічати світанок, предки були переконані, що це дає сили і здоров'я на весь рік і береже від неприємностей.

День літнього сонцестояння вважали вдалим днем для весілля. Однак зараз весілля в цей недь не святкують, адже 21 червня припадає на піст.

Прикмети на день літнього сонцестояння

В цей день дізнавалися, яким буде врожай і погода влітку.

Якщо гроза 21 червня — буде погана збірка сіна

Якщо роса зранку — буде гарний урожай.

У цей день починали прополку. Вважалося, що якщо в день літнього сонцестояння не почати полоти город, то урожай буде мізерним.

Якщо у цей день буде грім гриміти, то чекайте затяжної негоди.

Добре, якщо в цей день ви попаритеся в лазні. Віник зберіть саме в цей день. Так ви зможете вибити з себе всі погані думки і хвороби. Тіло і розум очистяться.

Додати сили на весь рік, а також отримати сильний оберіг допоможе ранковий світанок, який потрібно зустріти на самоті або в колі близьких людей.

Загадайте своє найзаповітніше бажання і в цей день перелізьте через дванадцять будь-яких огорож.

Якщо небо буде зоряним, то цього літа чекайте великого врожаю грибів.

Всі нещастя і біди обійдуть будинок стороною, якщо на порозі повісити букет з квітів Іван-і-Сестра.

Вода, яку набрали вранці 21 червня, вважається цілющою. Воду набирали з колодязів і джерел, вмивалися нею в цей же день і пили. А ось дощ у цей день не віщував нічого доброго. Увечері всі йшли стрибати через багаття, що обіцяло багатий врожай і достаток сім'ї. Дощ і мокра трава заважали розпалити багаття і виконати всі обряди.

Взагалі погана погода говорила про те, що слід чекати невдалого року.

А от про людей, які народилися в цей день, ходило двояка думка. З одного боку, їх вважали дуже щасливими, бо все життя їх захищатиме сонце, а з іншого – казали, що ці люди могли зурочити кого завгодно.