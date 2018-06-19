«Галичина» випустила авторський карпатський йогурт за унікальною рецептурою

Молочна компанія «Галичина» розширила лінійку смаків йогуртно-кефірної продукції та оновила дизайн. У межах ребрендингу випустили новинку – карпатський йогурт, виготовлений за особливою технологією і рецептурою.

Новий логотип та стиль «Галичини» краще передає цінності й стратегію та подобається молодому споживачеві, зазначають представники компанії.

«Покупець побачить на упаковці слоган «З чистих Карпат», що означає звідки ми походимо територіально і яку ідею несемо. Адже Галичина – це територія чистих Карпат. Основний наш меседж – «Чиста краса» доносить ідею того, що «Галичина» не лише чистий продукт, як чисте повітря та чиста природа, а й чисті думки та чиста душа. Це Ти, який Ти є - чистий в цілому образі», - пояснює Оксана Андрушків, директор з маркетингу молочної компанії «Галичина».

Разом з візуальним оновленням ТМ «Галичина» розширила й асортимент продукції: вперше на ринку з’явиться йогурт без цукру на основі поєднання заквасок.

«Ми не просто змінили бренд, дизайн, ми створили новий карпатський йогурт, питний та густий – чистий кисломолочний продукт. Завдяки розробленій рецептурі наших технологів він має ніжну сметанкову нотку, без гостроти, без кислинки, його можна додавати до фруктів, ягід і в салати, – розповідає Оксана Андрушків. – Легкий сметанковий смак забезпечує суміш заквасок, які потрібно вносити в молоко в особливій послідовності і при певному температурному режимі».

Також вся лінійка йогуртів доповнена новими фруктовими смаками та містить менше цукру. Нові смаки матиме і кефір, але ця новинка з’явиться на полицях згодом.

«Для покращення смаку ми збільшили кількість фруктового наповнювача та зменшили відсоток цукру. Також для здорового харчування необхідні молочні жири у розумних межах, тому наші йогурти не знежирені, а мають 2.2% молочного жиру, що підкреслює молочний смак та додає поживності, – зазначає Оксана Андрушків. –Якщо говорити про кефірну категорію, то вона буде також доповнена різними новинками. Кефір споживає в першу чергу молодь для правильного, здорового харчування, щоб тримати себе в хорошій формі. Тому ми думаємо про розширення цієї лінійки, але не забуваємо і про лінійку наших густих йогуртів. Сьогодні вони трендові, зручні для використання «на ходу», в офісі як перекус».

Як зазначають представники «Галичини», попри оновлення торгової марки традиційні фруктові смаки, до яких звикли споживачі, залишаються.