На Прикарпатті село повстало проти настоятеля через ремонт місцевої церкви (відео)

20:58, 18 червня 2018
Суспільство
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На боці селян і фахівці \ Фото УНІАН

Старовинний храм настоятель церкви вирішив оббити вагонкою. Селяни бояться, що такий ремонт прискорить руйнацію споруди. Священик зі свого боку зауваження людей називає підступами диявола. 

Люди кажуть, що храм, якому півтора століття,  побудований без жодного цвяха. 

На боці селян і фахівці. І кажуть, що до такого ремонту треба підходити зважено.

У свою чергу священник переконує, що ремонт потрібен, і показує тріщини на стінах. 

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Теги: #ремонт#скандал#церква