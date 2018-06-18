На Прикарпатті село повстало проти настоятеля через ремонт місцевої церкви (відео)
20:58, 18 червня 2018Суспільство
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Люди кажуть, що храм, якому півтора століття, побудований без жодного цвяха і сучасний ремонт йому зашкодить.
На боці селян і фахівці \ Фото УНІАН
Старовинний храм настоятель церкви вирішив оббити вагонкою. Селяни бояться, що такий ремонт прискорить руйнацію споруди. Священик зі свого боку зауваження людей називає підступами диявола.
Люди кажуть, що храм, якому півтора століття, побудований без жодного цвяха.
На боці селян і фахівці. І кажуть, що до такого ремонту треба підходити зважено.
У свою чергу священник переконує, що ремонт потрібен, і показує тріщини на стінах.
На Прикарпатті ціле село повстало проти настоятеля місцевої церкви
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